Alliance Data Systems Aktie
WKN: 934251 / ISIN: US0185811082
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22.04.2026 07:01:06
Ausblick: Alliance Data Systems stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Alliance Data Systems wird am 23.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
14 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 3,06 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 2,78 USD je Aktie erzielt worden.
Das vergangene Quartal soll Alliance Data Systems mit einem Umsatz von insgesamt 993,6 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 13 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,20 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 16,85 Prozent verringert.
Für das laufende Fiskaljahr erwarten 14 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 10,28 USD, wohingegen im Vorjahr noch 10,89 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 13 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 3,94 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 4,70 Milliarden USD waren.
Redaktion finanzen.at
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