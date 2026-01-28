Ausblick: Alliance Data Systems stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Alliance Data Systems wird am 29.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

10 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,356 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 154,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,140 USD erwirtschaftet wurden.

Auf der Umsatzseite erwarten 13 Analysten ein Minus von 17,18 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 955,8 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 1,15 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

11 Analysten geben für das beendete Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 10,20 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Gewinn. Damals waren 5,49 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 13 Analysten im Schnitt für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 3,83 Milliarden USD, gegenüber 4,79 Milliarden USD im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.

