Ausblick: Alliance Entertainment A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Alliance Entertainment A öffnet am 12.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal.

2 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,125 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,100 USD je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal soll Alliance Entertainment A nach den Prognosen von 2 Analysten im Schnitt 251,5 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 0,97 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 254,0 Millionen USD umgesetzt worden.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 2 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 0,515 USD, gegenüber 0,260 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 2 Analysten durchschnittlich auf 1,17 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,15 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion Finanzen.net