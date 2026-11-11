Alliance Entertainment a Aktie
WKN DE: A3D5Y2 / ISIN: US01861F1021
|
11.11.2026 07:01:06
Ausblick: Alliance Entertainment A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Alliance Entertainment A öffnet am 12.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal.
2 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,125 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,100 USD je Aktie erzielt worden.
Im abgelaufenen Quartal soll Alliance Entertainment A nach den Prognosen von 2 Analysten im Schnitt 251,5 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 0,97 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 254,0 Millionen USD umgesetzt worden.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 2 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 0,515 USD, gegenüber 0,260 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 2 Analysten durchschnittlich auf 1,17 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,15 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.
Redaktion Finanzen.net
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Alliance Entertainment Holding Corp Registered Shs Class -A-
|
11.11.26
|Ausblick: Alliance Entertainment A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
13.05.26
|Ausblick: Alliance Entertainment A präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Alliance Entertainment Holding Corp Registered Shs Class -A-
Aktien in diesem Artikel
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schwächer -- DAX knackt erstmals 27.000-Punkte-Marke -- Dow startet vorsichtig - NASDAQ sackt ab -- Asiens Börsen letztlich schwächer
Anleger am heimischen Aktienmarkt halten sich am Donnerstag zurück. Der deutsche Leitindex erklimmt ein neues Rekordhoch. An den US-Börsen zeigt sich ein uneinheitlicher Handel. Die Börsen in Asien verbuchten am Donnerstag Verluste.