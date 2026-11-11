Alliance Entertainment a Aktie

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WKN DE: A3D5Y2 / ISIN: US01861F1021

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11.11.2026 07:01:06

Ausblick: Alliance Entertainment A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Alliance Entertainment A öffnet am 12.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal.

2 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,125 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,100 USD je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal soll Alliance Entertainment A nach den Prognosen von 2 Analysten im Schnitt 251,5 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 0,97 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 254,0 Millionen USD umgesetzt worden.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 2 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 0,515 USD, gegenüber 0,260 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 2 Analysten durchschnittlich auf 1,17 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,15 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion Finanzen.net

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