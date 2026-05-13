Alliance Entertainment a Aktie

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WKN DE: A3D5Y2 / ISIN: US01861F1021

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13.05.2026 07:01:06

Ausblick: Alliance Entertainment A präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Alliance Entertainment A präsentiert in der am 14.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

2 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,010 USD aus. Im letzten Jahr hatte Alliance Entertainment A einen Gewinn von 0,040 USD je Aktie eingefahren.

2 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 226,1 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 6,13 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 213,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Der Ausblick von 2 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,360 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,300 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 2 Analysten auf durchschnittlich 1,08 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 1,06 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at

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