Ausblick: Alliance Entertainment A veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Alliance Entertainment A stellt am 12.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

2 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,310 USD aus. Im letzten Jahr hatte Alliance Entertainment A einen Gewinn von 0,140 USD je Aktie eingefahren.

Das vergangene Quartal soll Alliance Entertainment A im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 414,8 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 2 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 393,7 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 5,37 Prozent gesteigert.

Die Erwartungen von 3 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 0,580 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,300 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 3 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 1,12 Milliarden USD, gegenüber 1,06 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at