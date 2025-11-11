Ausblick: Alliance Entertainment A zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Alliance Entertainment A stellt am 12.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

2 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,080 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 700 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,010 USD je Aktie erzielt worden waren.

2 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 3,63 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 229,0 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 237,3 Millionen USD aus.

Die Prognosen von 3 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 0,547 USD, gegenüber 0,300 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 3 Analysten durchschnittlich 1,09 Milliarden USD im Vergleich zu 1,06 Milliarden USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at