Ausblick: Alliance Resource Partners LP informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Alliance Resource Partners LP wird sich am 27.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals äußern.

Die Schätzungen von 4 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,348 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 38,95 Prozent verringert. Damals waren 0,570 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 4 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 518,2 Millionen USD aus – das entspräche einem Minus von 4,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 540,5 Millionen USD in den Büchern standen.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 4 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,45 USD, gegenüber 2,40 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 4 Analysten auf durchschnittlich 2,22 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 2,19 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at