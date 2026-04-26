Alliance Resource Partners LP Aktie

Alliance Resource Partners LP für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 925301 / ISIN: US01877R1086

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
26.04.2026 07:01:06

Ausblick: Alliance Resource Partners LP informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Alliance Resource Partners LP wird sich am 27.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals äußern.

Die Schätzungen von 4 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,348 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 38,95 Prozent verringert. Damals waren 0,570 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 4 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 518,2 Millionen USD aus – das entspräche einem Minus von 4,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 540,5 Millionen USD in den Büchern standen.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 4 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,45 USD, gegenüber 2,40 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 4 Analysten auf durchschnittlich 2,22 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 2,19 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Alliance Resource Partners LP

mehr Nachrichten