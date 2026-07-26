Ausblick: Alliance Resource Partners LP informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Alliance Resource Partners LP wird am 27.07.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorstellen.

4 Analysten schätzen, dass Alliance Resource Partners LP für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,655 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,460 USD je Aktie erwirtschaftet.

4 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 1,25 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 547,5 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Alliance Resource Partners LP für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 554,3 Millionen USD aus.

Die Erwartungen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 2,33 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 2,40 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 4 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 2,22 Milliarden USD, gegenüber 2,19 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at