Ausblick: Alliance Resource Partners LP legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Alliance Resource Partners LP wird am 02.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

5 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,624 USD gegenüber 0,120 USD im Vorjahresquartal.

Den Umsatz betreffend erwarten 5 Analysten eine Verringerung von 5,93 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 555,1 Millionen USD gegenüber 590,1 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Die Prognosen von 5 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 2,38 USD, gegenüber 2,77 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 5 Analysten durchschnittlich 2,22 Milliarden USD im Vergleich zu 2,45 Milliarden USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at