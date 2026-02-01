Alliance Resource Partners LP Aktie
WKN: 925301 / ISIN: US01877R1086
|
01.02.2026 07:01:06
Ausblick: Alliance Resource Partners LP legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Alliance Resource Partners LP wird am 02.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.
5 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,624 USD gegenüber 0,120 USD im Vorjahresquartal.
Den Umsatz betreffend erwarten 5 Analysten eine Verringerung von 5,93 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 555,1 Millionen USD gegenüber 590,1 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.
Die Prognosen von 5 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 2,38 USD, gegenüber 2,77 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 5 Analysten durchschnittlich 2,22 Milliarden USD im Vergleich zu 2,45 Milliarden USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!