Alliance Resource Partners LP Aktie

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WKN: 925301 / ISIN: US01877R1086

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25.10.2026 07:01:06

Ausblick: Alliance Resource Partners LP stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Alliance Resource Partners LP wird am 26.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.

In Sachen EPS gehen 4 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,850 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Alliance Resource Partners LP noch 0,730 USD je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite erwarten 4 Analysten ein Plus von 2,53 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 585,8 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 571,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 4 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 2,45 USD je Aktie, gegenüber 2,40 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 4 Analysten durchschnittlich bei 2,23 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 2,19 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

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