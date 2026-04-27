AllianceBernstein Aktie
WKN DE: A0JEGN / ISIN: US01881G1067
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27.04.2026 07:01:06
Ausblick: AllianceBernstein öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
AllianceBernstein wird am 28.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
6 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,834 USD gegenüber 0,670 USD im Vorjahresquartal.
Die Umsatzschätzungen von 2 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 894,7 Millionen USD, was einem Umsatz von 0,0 Millionen USD im Vorjahresviertel gegenübersteht.
Insgesamt erwarten 6 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 3,46 USD je Aktie, gegenüber 2,97 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 2 Analysten durchschnittlich auf 3,70 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 0,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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