AllianceBernstein Aktie

AllianceBernstein für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0JEGN / ISIN: US01881G1067

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
27.07.2026 07:01:06

Ausblick: AllianceBernstein stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

AllianceBernstein wird am 28.07.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 6 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,831 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte AllianceBernstein 0,640 USD je Aktie eingenommen.

Die Umsatzschätzungen von 2 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 907,7 Millionen USD, was einem Umsatz von 0,0 Millionen USD im Vorjahresviertel gegenübersteht.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 6 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,51 USD, wohingegen im Vorjahr noch 2,97 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 2 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 3,74 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 0,0 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu AllianceBernstein Holding LPPartnership Units

mehr Nachrichten

Analysen zu AllianceBernstein Holding LPPartnership Units

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

AllianceBernstein Holding LPPartnership Units 37,20 0,13% AllianceBernstein Holding LPPartnership Units

Letzte Top-Ranking Nachrichten

26.07.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 30
26.07.26 Gold, Öl & Co. in KW 30: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
25.07.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
25.07.26 KW 30: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
24.07.26 KW 30: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX höher erwartet -- Asiens Börsen im Plus
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt dürften fester in de neue Woche gehen. An den Märkten in Fernost geht es am Montag bergauf.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen