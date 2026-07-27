Ausblick: AllianceBernstein stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

AllianceBernstein wird am 28.07.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 6 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,831 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte AllianceBernstein 0,640 USD je Aktie eingenommen.

Die Umsatzschätzungen von 2 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 907,7 Millionen USD, was einem Umsatz von 0,0 Millionen USD im Vorjahresviertel gegenübersteht.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 6 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,51 USD, wohingegen im Vorjahr noch 2,97 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 2 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 3,74 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 0,0 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.at