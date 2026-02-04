AllianceBernstein Aktie
WKN DE: A0JEGN / ISIN: US01881G1067
|
04.02.2026 07:01:06
Ausblick: AllianceBernstein vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
AllianceBernstein wird am 05.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.12.2025 abgelaufen ist.
In Sachen EPS gehen 6 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,920 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte AllianceBernstein noch 0,940 USD je Aktie eingenommen.
Die durchschnittliche Umsatzprognose von 2 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 956,1 Millionen USD, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 0,0 Millionen USD erzielt wurde.
Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 5 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 3,33 USD je Aktie, gegenüber 3,71 USD je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 2 Analysten durchschnittlich bei 3,52 Milliarden USD. Im Fiskaljahr zuvor waren 0,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
