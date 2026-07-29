Ausblick: Alliant Energy öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Alliant Energy präsentiert am 30.07.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

10 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,579 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,680 USD erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 4 Analysten ein Minus von 6,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 896,9 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 961,0 Millionen USD umgesetzt.

Insgesamt erwarten 13 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 3,42 USD je Aktie, gegenüber 3,14 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 9 Analysten durchschnittlich auf 4,43 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 4,36 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at