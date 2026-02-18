Ausblick: Alliant Energy verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Alliant Energy wird am 19.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

8 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,586 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,580 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite erwarten 3 Analysten ein Minus von 27,65 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 706,2 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 976,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Insgesamt erwarten 10 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 3,21 USD je Aktie, gegenüber 2,69 USD je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 6 Analysten durchschnittlich auf 4,12 Milliarden USD fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 3,98 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at