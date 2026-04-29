Alliant Energy Aktie
WKN: 855870 / ISIN: US0188021085
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29.04.2026 07:01:06
Ausblick: Alliant Energy zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Alliant Energy wird am 30.04.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.
9 Analysten schätzen, dass Alliant Energy für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,793 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,830 USD je Aktie erwirtschaftet.
Auf der Umsatzseite soll Alliant Energy 4 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 1,08 Milliarden USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 4,65 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Alliant Energy 1,13 Milliarden USD umsetzen können.
Die Erwartungen von 11 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 3,42 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 3,14 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 7 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 4,38 Milliarden USD, gegenüber 4,36 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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