Ausblick: Allianz informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Allianz präsentiert in der am 10.11.2022 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2022 endete.

In Sachen EPS gehen 4 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 5,16 EUR je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Allianz noch 5,01 EUR je Aktie eingenommen.

Den Umsatz betreffend erwarten 2 Analysten einen Zuwachs von 7,76 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 37,07 Milliarden EUR gegenüber 34,40 Milliarden EUR im Vorjahrszeitraum.

Für das Fiskaljahr erwarten 17 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 16,54 EUR im Vergleich zu 15,83 EUR im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 7 Analysten durchschnittlich bei 153,66 Milliarden EUR, gegenüber 148,50 Milliarden EUR ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at