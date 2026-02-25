Ausblick: Allianz legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Das sind die Erwartungen der Analysten an Allianz.

Allianz wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 26.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

Im Durchschnitt erwarten 4 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 7,41 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 6,31 EUR je Aktie vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal soll Allianz nach den Prognosen von 3 Analysten im Schnitt 28,58 Milliarden EUR umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 37,73 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 45,90 Milliarden EUR umgesetzt worden.

Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 18 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 28,44 EUR, gegenüber 25,20 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 8 Analysten durchschnittlich auf 182,19 Milliarden EUR geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 137,01 Milliarden EUR erwirtschaftet wurden.

