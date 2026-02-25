Allianz Aktie
WKN DE: A2PXV5 / ISIN: US0188201000
|
25.02.2026 07:01:06
Ausblick: Allianz SE Un präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Allianz SE Un präsentiert in der am 26.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.
Im Schnitt gehen 4 Analysten von einem Gewinn von 0,880 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,670 USD je Aktie erzielt worden.
Allianz SE Un soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 33,84 Milliarden USD abgeschlossen haben – davon gehen 3 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 30,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 48,96 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.
Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 17 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 3,35 USD, gegenüber 2,73 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 8 Analysten im Durchschnitt 214,21 Milliarden USD, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 148,20 Milliarden USD generiert worden waren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Allianz SE Unsponsored American Depositary Receipt Repr 1-10 Sh
|
07:01
|Ausblick: Allianz SE Un präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
11.02.26
|Erste Schätzungen: Allianz SE Un verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
09.01.26
|Allianz-Aktie schwächer: Neue Partnerschaft mit Anthropic (Dow Jones)
|
14.11.25
|Allianz-Aktie gewinnt: Ziele für 2025 nach oben korrigiert (finanzen.at)
|
13.11.25
|Ausblick: Allianz SE Un legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
30.10.25
|Erste Schätzungen: Allianz SE Un legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
03.09.25
|Allianz-Aktie sinkt dennoch: Moody's bestätigt Rating und stabilen Ausblick (Dow Jones)
Analysen zu Allianz SE Unsponsored American Depositary Receipt Repr 1-10 Sh
Aktien in diesem Artikel
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWarten auf die NVIDIA-Bilanz: ATX mit Aufschlägen -- DAX nimmt 25.000-Punke-Hürde -- Asiens Börsen profitierten von KI-Hoffnungen
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich im Mittwochshandel mit Gewinnen. Am deutschen Markt sind ebenfalls Aufschläge zu sehen. An den Börsen in Asien prägten zur Wochenmitte die Bullen das Bild.