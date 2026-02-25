Allianz Aktie

Allianz für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2PXV5 / ISIN: US0188201000

25.02.2026 07:01:06

Ausblick: Allianz SE Un präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Allianz SE Un präsentiert in der am 26.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Im Schnitt gehen 4 Analysten von einem Gewinn von 0,880 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,670 USD je Aktie erzielt worden.

Allianz SE Un soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 33,84 Milliarden USD abgeschlossen haben – davon gehen 3 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 30,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 48,96 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 17 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 3,35 USD, gegenüber 2,73 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 8 Analysten im Durchschnitt 214,21 Milliarden USD, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 148,20 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at

