Allianz Aktie
WKN: 840400 / ISIN: DE0008404005
|Expertise
|
13.11.2025 18:25:00
Ausblick: Allianz stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Allianz gibt am 14.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
Die Schätzungen von 2 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 7,21 EUR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Allianz 6,54 EUR je Aktie eingenommen.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 2 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 53,83 Prozent auf 19,76 Milliarden EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 42,80 Milliarden EUR erwirtschaftet worden.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 16 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 27,83 EUR aus, während im Vorjahreszeitraum 25,20 EUR vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 183,37 Milliarden EUR in den Büchern stehen werden, gegenüber 137,01 Milliarden EUR im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Allianzmehr Nachrichten
|
17:59
|Schwacher Handel: STOXX 50 letztendlich im Minus (finanzen.at)
|
17:59
|Anleger in Europa halten sich zurück: Euro STOXX 50 verbucht letztendlich Verluste (finanzen.at)
|
12:26
|Freundlicher Handel in Europa: So performt der Euro STOXX 50 am Donnerstagmittag (finanzen.at)
|
09:29
|Donnerstagshandel in Europa: STOXX 50 zum Start des Donnerstagshandels im Plus (finanzen.at)
|
09:29
|Pluszeichen in Europa: Euro STOXX 50-Börsianer greifen zum Start zu (finanzen.at)
|
12.11.25
|Allianz warnt vor weiterer Erosion der Ökosysteme (Dow Jones)
|
11.11.25
|ANALYSE-FLASH: Berenberg belässt Allianz auf 'Buy' - Ziel 431 Euro (dpa-AFX)
|
11.11.25
|Freundlicher Handel in Europa: STOXX 50 bewegt sich am Mittag im Plus (finanzen.at)