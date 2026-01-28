Allied Blenders and Distillers Aktie

WKN DE: A41234 / ISIN: INE552Z01027

28.01.2026 07:01:06

Ausblick: Allied Blenders and Distillers zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Allied Blenders and Distillers wird am 29.01.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

2 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,11 INR. Im Vorjahresquartal waren 2,05 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

6 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 56,29 Prozent auf 10,24 Milliarden INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 23,42 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 10 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 9,52 INR prognostiziert. Im Vorjahr waren es 7,19 INR je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 10 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 40,49 Milliarden INR umgesetzt werden sollen, gegenüber 35,06 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

Börse aktuell - Live Ticker

ATX etwas höher -- DAX deutlich schwächer -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich am Donnerstag kaum. Der deutsche Markt bewegt sich im Minus. In Fernost notierten die Börsen auf grünem Terrain.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

