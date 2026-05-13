Ausblick: Allied Blenders and Distillers zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Allied Blenders and Distillers wird am 14.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

1 Analyst schätzt, dass Allied Blenders and Distillers im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 3,00 INR je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 2,81 INR je Aktie gewesen.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 4 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 9,70 Prozent auf 10,10 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 9,21 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Die Erwartungen von 9 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 9,49 INR je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren 7,19 INR je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 9 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 39,42 Milliarden INR, gegenüber 35,06 Milliarden INR im Fiskalvorjahr.

Redaktion finanzen.at