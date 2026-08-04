Allied Gold Aktie

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WKN DE: A417BV / ISIN: CA01921D2041

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04.08.2026 07:01:06

Ausblick: Allied Gold gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Allied Gold veröffentlicht am 05.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

5 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,334 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,300 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 2 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 411,5 Millionen USD für Allied Gold, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 348,9 Millionen CAD erzielt wurde.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 6 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 3,47 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier -0,630 CAD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt von insgesamt 2,00 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 1,86 Milliarden CAD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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