Allied Gold Aktie
WKN DE: A417BV / ISIN: CA01921D2041
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03.11.2026 07:01:06
Ausblick: Allied Gold stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Allied Gold stellt am 04.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
Die Schätzungen von 5 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,212 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Allied Gold -0,210 CAD je Aktie verloren.
Die durchschnittliche Umsatzprognose von 2 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 350,0 Millionen USD, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 420,9 Millionen CAD erzielt wurde.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 6 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,87 USD aus, während im Vorjahreszeitraum -0,630 CAD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,75 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 1,86 Milliarden CAD im Vorjahr.
Redaktion Finanzen.net
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