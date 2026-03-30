Allied Gold Aktie
WKN DE: A417BV / ISIN: CA01921D2041
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30.03.2026 07:01:06
Ausblick: Allied Gold verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Allied Gold gibt am 31.03.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
4 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,610 USD aus. Im letzten Jahr hatte Allied Gold einen Verlust von -0,130 CAD je Aktie eingefahren.
Laut einer Schätzung von 2 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 427,5 Millionen USD betragen, verglichen mit 238,9 Millionen CAD im gleichen Zeitraum des Vorjahres.
Die Erwartungen von 5 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,38 USD je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren -1,770 CAD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 5 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 1,31 Milliarden USD, gegenüber 1,00 Milliarden CAD im Fiskalvorjahr.
Redaktion finanzen.at
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