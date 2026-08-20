Allied Machinery a Aktie

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20.08.2026 07:01:06

Ausblick: Allied Machinery A präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Allied Machinery A präsentiert in der am 21.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,290 CNY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,270 CNY je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwartet 1 Analyst eine Steigerung von 24,09 Prozent auf 386,5 Millionen CNY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 311,5 Millionen CNY erwirtschaftet worden.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 3 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 1,37 CNY je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 0,950 CNY je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 2 Analysten durchschnittlich auf 1,62 Milliarden CNY, gegenüber 1,25 Milliarden CNY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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