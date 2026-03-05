Ausblick: Allied Motion Technologies präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Allied Motion Technologies wird am 05.03.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 5 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,446 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Allied Motion Technologies 0,180 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite erwarten 5 Analysten ein Plus von 9,21 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 133,3 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 122,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

5 Analysten geben in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 2,06 USD je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren 0,790 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 5 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt von 544,4 Millionen USD, gegenüber 530,0 Millionen USD im vorherigen Zeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at