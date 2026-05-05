Allied Motion Technologies Aktie

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WKN: 157493 / ISIN: US0193301092

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05.05.2026 07:01:06

Ausblick: Allied Motion Technologies vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Allied Motion Technologies stellt am 06.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

5 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,532 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,210 USD erwirtschaftet worden.

Das vergangene Quartal soll Allied Motion Technologies im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 138,4 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 5 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 132,8 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 4,23 Prozent gesteigert.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 5 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,63 USD aus. Im Vorjahr waren 1,32 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 5 Analysten im Durchschnitt 583,6 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 554,5 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at

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