Ausblick: Allison Transmission legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Allison Transmission lädt am 23.02.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

9 Analysten schätzen, dass Allison Transmission für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,55 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 2,01 USD je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 8 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 8,87 Prozent auf 725,4 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 796,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 9 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 7,74 USD im Vergleich zu 8,31 USD im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 9 Analysten durchschnittlich bei 3,00 Milliarden USD, gegenüber 3,23 Milliarden USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at