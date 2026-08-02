Allison Transmission Holdings Aktie

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WKN DE: A1JGSV / ISIN: US01973R1014

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02.08.2026 07:01:06

Ausblick: Allison Transmission legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Allison Transmission lädt am 03.08.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Schätzungen von 9 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 2,48 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 2,29 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal soll Allison Transmission nach den Prognosen von 8 Analysten 1,50 Milliarden USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 84,55 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 814,0 Millionen USD umgesetzt worden.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 6 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 8,53 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 7,33 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 9 Analysten im Schnitt von insgesamt 5,82 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 3,01 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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