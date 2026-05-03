Allison Transmission Holdings Aktie
WKN DE: A1JGSV / ISIN: US01973R1014
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03.05.2026 07:01:06
Ausblick: Allison Transmission vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Allison Transmission öffnet am 04.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal.
9 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,07 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,23 USD erwirtschaftet worden.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 8 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 80,19 Prozent auf 1,38 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte Allison Transmission noch 766,0 Millionen USD umgesetzt.
Die Prognosen von 9 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 9,05 USD, gegenüber 7,33 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 9 Analysten durchschnittlich 5,76 Milliarden USD im Vergleich zu 3,01 Milliarden USD im vorherigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
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