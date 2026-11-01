Allison Transmission Holdings Aktie

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WKN DE: A1JGSV / ISIN: US01973R1014

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01.11.2026 07:01:06

Ausblick: Allison Transmission veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Allison Transmission lädt am 02.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2026 endete.

In Sachen EPS gehen 9 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 2,32 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Allison Transmission noch 1,63 USD je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite soll Allison Transmission 8 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 1,47 Milliarden USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 111,76 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Allison Transmission 693,0 Millionen USD umsetzen können.

Die Erwartungen von 6 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 8,12 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 7,33 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 9 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 5,94 Milliarden USD, gegenüber 3,01 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion Finanzen.net

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