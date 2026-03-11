Ausblick: Allogene Therapeutics legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Allogene Therapeutics äußert sich am 12.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

14 Analysten erwarten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,226 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,280 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

8 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 0,0 Millionen USD – das wäre das gleiche Niveau wie im Vorjahresquartal, in dem 0,0 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 15 Analysten im Schnitt ein Verlust je Aktie von -0,941 USD prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es -1,320 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 12 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 0,0 Millionen USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 0,0 Millionen USD im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at