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WKN DE: A2N6WN / ISIN: US0197701065

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04.11.2026 07:01:06

Ausblick: Allogene Therapeutics legt Quartalsergebnis vor

Allogene Therapeutics äußert sich am 05.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

12 Analysten schätzen, dass im abgelaufenen Quartal im Schnitt ein Ergebnis von -0,147 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 22,63 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -0,190 USD je Aktie erzielt worden waren.

Allogene Therapeutics soll in dem im September abgelaufenen Quartal einen Umsatz von 0,0 Millionen USD erzielt haben. Davon gehen 8 Analysten durchschnittlich aus und liegen damit genau auf dem Niveau des Vorjahresquartals, als das Unternehmen einen Umsatz in Höhe von 0,0 Millionen USD erzielt hatte.

Für das Fiskaljahr rechnen 12 Analysten nun im Schnitt mit einem Verlust je Aktie von -0,601 USD im Vergleich zu -0,870 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 11 Analysten durchschnittlich bei 3,8 Millionen USD, gegenüber 0,0 Millionen USD im vorigen Jahr.

Redaktion Finanzen.net

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