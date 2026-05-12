Allogene Therapeutics Aktie
WKN DE: A2N6WN / ISIN: US0197701065
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12.05.2026 07:01:06
Ausblick: Allogene Therapeutics legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Allogene Therapeutics gibt am 13.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Im Durchschnitt erwarten 14 Analysten einen Quartalsverlust je Aktie von -0,190 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,280 USD je Aktie vermeldet.
Das vergangene Quartal soll Allogene Therapeutics mit einem Umsatz von insgesamt 0,0 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 9 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, konstant gehalten.
Für das Fiskaljahr rechnen 16 Analysten im Durchschnitt mit einem Verlust je Aktie von -0,746 USD, gegenüber -0,870 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 14 Analysten durchschnittlich auf 0,0 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 0,0 Millionen USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
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