Ausblick: Allot Communications legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Allot Communications wird am 25.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorstellen.

6 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,080 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,010 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite soll Allot Communications 6 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 27,9 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 12,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Allot Communications 24,9 Millionen USD umsetzen können.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr gehen 6 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,231 USD aus, während im Fiskalvorjahr -0,150 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 101,5 Millionen USD in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 92,2 Millionen USD.

Redaktion finanzen.at