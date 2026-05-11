Allot Communications LtdShs Aktie
WKN DE: A0LE7C / ISIN: IL0010996549
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11.05.2026 07:01:06
Ausblick: Allot Communications mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Allot Communications wird am 12.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
Im Schnitt gehen 6 Analysten von einem Gewinn von 0,044 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,010 USD je Aktie erzielt worden.
6 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 12,83 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 23,2 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Allot Communications für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 26,1 Millionen USD aus.
Die Prognosen von 6 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 0,308 USD, gegenüber 0,080 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 6 Analysten durchschnittlich 115,8 Millionen USD im Vergleich zu 102,0 Millionen USD im vorherigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
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