Allot Communications LtdShs Aktie
WKN DE: A0LE7C / ISIN: IL0010996549
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11.11.2026 07:01:06
Ausblick: Allot Communications stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Allot Communications stellt am 12.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Die Schätzungen von 6 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,089 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,070 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite soll Allot Communications 6 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 30,0 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 13,71 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Allot Communications 26,4 Millionen USD umsetzen können.
6 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 0,340 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 0,080 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 116,4 Millionen USD, gegenüber 102,0 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion Finanzen.net
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