Allurion Technologies Aktie

WKN DE: A40YSK / ISIN: US02008G2012

11.11.2025 07:01:06

Ausblick: Allurion Technologies stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Allurion Technologies äußert sich am 12.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

3 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -1,970 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 3,40 USD je Aktie erzielt worden.

Die Schätzungen von 3 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 2,1 Millionen USD aus – das entspräche einem Minus von 60,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,4 Millionen USD in den Büchern standen.

Die Schätzungen von 3 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -5,033 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -3,200 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 3 Analysten von durchschnittlich 13,7 Millionen USD aus, nachdem im Vorjahr 32,1 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

Allurion Technologies Inc Registered Shs 1,65 -5,17%

