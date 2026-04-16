Ally Financial Aktie
WKN DE: A1W2MF / ISIN: US02005N1000
|
16.04.2026 07:01:06
Ausblick: Ally Financial gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Ally Financial wird am 17.04.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorstellen.
16 Analysten schätzen im Schnitt, dass Ally Financial im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,934 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,820 USD je Aktie gewesen.
Die Schätzungen von 13 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 2,14 Milliarden USD – ein Minus von 37,80 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Ally Financial 3,44 Milliarden USD erwirtschaften konnte.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 16 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 5,20 USD, gegenüber 2,37 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 14 Analysten im Durchschnitt 9,01 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 15,13 Milliarden USD generiert worden waren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Ally Financial Inc
|
16.04.26
|Ausblick: Ally Financial gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
02.04.26
|Erste Schätzungen: Ally Financial gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
20.01.26
|Ausblick: Ally Financial gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
06.01.26
|Erste Schätzungen: Ally Financial informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
Analysen zu Ally Financial Inc
Aktien in diesem Artikel
|Ally Financial Inc
|35,53
|0,20%