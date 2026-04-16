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16.04.2026 07:01:06

Ausblick: Ally Financial gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Ally Financial wird am 17.04.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorstellen.

16 Analysten schätzen im Schnitt, dass Ally Financial im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,934 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,820 USD je Aktie gewesen.

Die Schätzungen von 13 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 2,14 Milliarden USD – ein Minus von 37,80 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Ally Financial 3,44 Milliarden USD erwirtschaften konnte.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 16 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 5,20 USD, gegenüber 2,37 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 14 Analysten im Durchschnitt 9,01 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 15,13 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at

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