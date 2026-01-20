Ausblick: Ally Financial gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Ally Financial präsentiert am 21.01.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

18 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,02 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,260 USD erwirtschaftet worden.

16 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 2,14 Milliarden USD – das würde einem Abschlag von 47,48 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 4,08 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 19 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 3,75 USD je Aktie, gegenüber 1,80 USD je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 12 Analysten durchschnittlich bei 7,93 Milliarden USD. Im Fiskaljahr zuvor waren 16,35 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at