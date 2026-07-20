Ausblick: Ally Financial legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Ally Financial äußert sich am 21.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

In Sachen EPS gehen 16 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,22 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Ally Financial noch 1,04 USD je Aktie eingenommen.

Die Schätzungen von 14 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 2,22 Milliarden USD aus – das entspräche einem Minus von 42,23 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,84 Milliarden USD in den Büchern standen.

Der Ausblick von 17 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 5,32 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 2,37 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 15 Analysten auf durchschnittlich 9,01 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 15,13 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at