Alm. Brand A-S Aktie
WKN: 886785 / ISIN: DK0015250344
|
28.01.2026 07:01:06
Ausblick: Alm Brand A-S legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Alm Brand A-S wird am 29.01.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
Die Prognosen von 4 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,280 DKK je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Alm Brand A-S noch ein Gewinn pro Aktie von 0,100 DKK in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 2 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 8,10 Prozent auf 3,03 Milliarden DKK. Im Vorjahresviertel hatte Alm Brand A-S noch 3,30 Milliarden DKK umgesetzt.
Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 7 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,08 DKK im Vergleich zu 0,500 DKK im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 5 Analysten durchschnittlich bei 11,83 Milliarden DKK, gegenüber vorherig erwirtschafteten 13,08 Milliarden DKK.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Alm. Brand A-S
|
28.01.26
|Ausblick: Alm Brand A-S legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
14.01.26
|Erste Schätzungen: Alm Brand A-S stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
28.10.25
|Ausblick: Alm Brand A-S präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
14.10.25
|Erste Schätzungen: Alm Brand A-S legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)