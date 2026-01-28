Ausblick: Alm Brand A-S legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Alm Brand A-S wird am 29.01.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Die Prognosen von 4 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,280 DKK je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Alm Brand A-S noch ein Gewinn pro Aktie von 0,100 DKK in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 2 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 8,10 Prozent auf 3,03 Milliarden DKK. Im Vorjahresviertel hatte Alm Brand A-S noch 3,30 Milliarden DKK umgesetzt.

Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 7 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,08 DKK im Vergleich zu 0,500 DKK im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 5 Analysten durchschnittlich bei 11,83 Milliarden DKK, gegenüber vorherig erwirtschafteten 13,08 Milliarden DKK.

Redaktion finanzen.at