Ausblick: Alm Brand A-S präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Alm Brand A-S wird am 16.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Die Schätzungen von 5 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,004 DKK je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Alm Brand A-S ein EPS von 0,200 DKK je Aktie vermeldet.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 2,97 Milliarden DKK aus – das entspräche einem Minus von 8,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,25 Milliarden DKK in den Büchern standen.

Die Schätzungen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,704 DKK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,900 DKK einfahren können. Beim Umsatz gehen 5 Analysten von durchschnittlich 12,05 Milliarden DKK aus, nachdem im Vorjahr 13,45 Milliarden DKK erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at