Alm. Brand A-S Aktie
WKN: 886785 / ISIN: DK0015250344
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27.04.2026 07:01:06
Ausblick: Alm Brand A-S zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Alm Brand A-S stellt am 28.04.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
5 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,158 DKK aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,200 DKK erwirtschaftet worden.
Im abgelaufenen Quartal soll Alm Brand A-S nach der Prognose von 1 Analyst 2,95 Milliarden DKK umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 6,73 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 3,17 Milliarden DKK umgesetzt worden.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 7 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,07 DKK aus. Im Vorjahr waren 0,900 DKK je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 4 Analysten im Durchschnitt 12,24 Milliarden DKK, nachdem im Vorjahr 13,45 Milliarden DKK in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
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