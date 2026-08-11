Alma Media CorporationShs Aktie
WKN DE: A0HHHL / ISIN: FI0009013114
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11.08.2026 07:01:06
Ausblick: Alma Media legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Alma Media äußert sich am 12.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 4 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,210 EUR je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Alma Media 0,180 EUR je Aktie erwirtschaftet.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Alma Media in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,08 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 86,3 Millionen EUR. Im Vorjahresviertel waren noch 83,7 Millionen EUR in den Büchern gestanden.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 4 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,828 EUR, gegenüber 0,670 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 4 Analysten auf durchschnittlich 338,7 Millionen EUR geschätzt, nachdem im Vorjahr 327,1 Millionen EUR generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
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