Ausblick: Alma Media öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Alma Media lässt sich am 16.02.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Alma Media die Bilanz zum am 31.12.2021 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Schätzungen von 4 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,158 EUR aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 125,71 Prozent erhöht. Damals waren 0,070 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 4 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 21,44 Prozent auf 75,2 Millionen EUR. Im Vorjahresviertel hatte Alma Media noch 62,0 Millionen EUR umgesetzt.

4 Analysten geben in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,585 EUR je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren 0,360 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt von 273,9 Millionen EUR, gegenüber 230,0 Millionen EUR im vorherigen Zeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at