Alma Media CorporationShs Aktie
WKN DE: A0HHHL / ISIN: FI0009013114
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28.10.2026 07:01:06
Ausblick: Alma Media präsentiert Quartalsergebnisse
Alma Media wird sich am 29.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals äußern.
5 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,232 EUR. Das entspräche einem Zuwachs von 16,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,200 EUR erwirtschaftet wurden.
Das vergangene Quartal soll Alma Media im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 82,9 Millionen EUR abgeschlossen haben – das erwarten 5 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 79,3 Millionen EUR erwirtschaftet worden waren, um 4,59 Prozent gesteigert.
Insgesamt erwarten 5 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 0,856 EUR je Aktie, gegenüber 0,670 EUR je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 5 Analysten durchschnittlich auf 342,3 Millionen EUR fest. Im Vorjahr waren noch 327,1 Millionen EUR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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