Ausblick: Alma Media stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Alma Media präsentiert in der am 05.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Im Durchschnitt erwarten 5 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,184 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,150 EUR je Aktie vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal soll Alma Media nach den Prognosen von 5 Analysten 85,4 Millionen EUR umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 5,20 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 81,2 Millionen EUR umgesetzt worden.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 5 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 0,716 EUR prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es 0,640 EUR je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 5 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 327,4 Millionen EUR umgesetzt werden sollen, gegenüber 312,7 Millionen EUR im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.

