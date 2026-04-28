Ausblick: Alma Media zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Alma Media wird am 29.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

5 Analysten schätzen, dass Alma Media für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,162 EUR vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,140 EUR je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 5 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 4,04 Prozent auf 82,4 Millionen EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 79,2 Millionen EUR erwirtschaftet worden.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 5 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 0,793 EUR je Aktie, gegenüber 0,670 EUR je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 5 Analysten durchschnittlich bei 338,0 Millionen EUR. Im Vorjahr waren 327,1 Millionen EUR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at